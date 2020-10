SKY – 45 minuti per ufficializzare la non presenza del Napoli

Come ampiamente annunciato la squadra bianconera è giunta allo Juventus Stadium, in attesa di una partita che non si svolgerà. Come da regolamento la Juventus ha diramato la formazione ufficiale ed ora attenderà. L’arbitro, arrivato presso lo stadio nei minuti precedenti, prenderà la distinta dei padroni di casa, i calciatori si riscalderanno e svolgeranno l’allenamento sotto la pioggia che si sta abbattendo in queste ore su Torino. Prima di ufficializzare la non presenza del Napoli si dovranno attendere, come da regolamento, 45 minuti. In quel momento la materia passerà al Giudice Sportivo.

Fonte Sky