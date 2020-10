Serie B – Pisa-Cittadella: Buonaiuto risponde a Vido

Ore 15:00

Pisa-Cremonese 1-1 Vido (P) 7′, Buonaiuto (C) 41′

PISA (4-3-1-2): Perilli, Pisano (Birindelli 55′), Caracciolo, Varnier, Lisi, Gucher (De Vitis 82′), Marin (Masucci 61′), Mazzitelli, Soddimo (Siega 61′), Vido (Palombi 82′), Marconi. A disposizione: Kucich, Loria, Belli, Benedetti, De Vitis, Masetti, Masucci, Palombi, Sibilli, Siega, Zammarini. Allenatore: D’Angelo.

CREMONSE (4-3-1-2): Volpe, Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Crescenzi (Valeri 81′), Pinato (Buonaiuto 30′), Gustafsson, Valzania, Ghisolfi (Deli 46′), Ciofani (Celar 82′), Ceravolo (Strizzolo 65′). A disposizione: De Bono, Zaccagno, Buonaiuto, Castagentti, Celar, Deli, Fiordiliso, Nardi, Strizzolo, Valeri. Allenatore: Bisoli.

Arbitro: Gariglio.

Ammoniti: Ravanelli (C) 53′, Strizzolo (C) 75′, Lisi (P) 76′, Birindelli (P) 77′, Terranova (C) 91′.

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 5′.

Primo tempo. Al primo affondo i nerazzurri sbloccano il punteggio col preciso destro a giro di Vido, al 23′ Ceravolo serve in area Ciofani che lascia partire un diagonale deviato da Perilli in corner. Al 41′ arriva il pareggio grigiorosso con la perfetta trasformazione su calcio di punizione di Buonaiuto che supera la barriera firmando l’1-1 che chiude i primi 45 minuti.

Secondo tempo. Nella ripresa Pisa nuovamente avanti con Masucci che ribadisce in rete dopo il palo colpito da Vido ma l’arbitro annulla per offside, al 78′ Valzania carica il destro e calcia al volo dal limite dell’area mancando il bersaglio non di molto. Nel finale nessuna delle due squadre riesce a segnare il goal vittoria così al triplice fischio la sfida termina in parità.

Classifica Provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in meno

Reggina 4-Salernitana 4-Reggiana 4-Empoli 4-Lecce 4-Cittadella 3-Frosinone 3-Venezia 3-SPAL 2-Cosenza 2-Monza 2-Pisa 2-Pordenone 2-Brescia 1-Chievo 1-Pescara 1-Vicenza 1-Ascoli 1-Cremonese 1-Entella 1

A cura di Emilio Quintieri