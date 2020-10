Serie A,3° giornata: Il Milan vince facile 3-0 sullo Spezia!

Serie A,3° giornata: Milan-Spezia:

Parte bene il Milan che trova la prima occasione della partita con Brahim Diaz con un tiro centrale ma Rafael è attento e nega il gol .Lo Spezia prova a costruire e rendersi pericoloso ma trova la difesa rossonera attenta ad intercettare . Spreca il Milan con Gabbia che di testa ,in area , manda il pallone sopra la traversa.Analoga situazione si verifica poco dopo ,pero con Diaz .Anche qui il pallone è alto.Nel finale di primo tempo occasione per gli ospiti con Verde.Un tiro dal limite mette in difficoltà Donnarumma che manda la palla in corner.Nella ripresa sempre gli uomini di Pioli pericolosi.Diaz dalla distanza manda il pallone fuori di un soffio dal palo.Il gol del vantaggio arriva con Rafael Leao che servito da Calhanoglu mette il pallone facile in rete.Gli ospiti vicino al pari con Agudelo Ardila. Il suo tiro è diretto sotto la traversa ma Donnarumma si supera e nega la rete.Nel giro di pochi minuti i rossoneri chiudono il match.Prima con Theo Hernandez che dal limite dell’area manda la palla all’angolino.Poco dopo Leao su asssit di Kessie sigla il 3-0.Il Milan gestisce il vantaggio .Dopo tre minuti di recupero arriva il triplice fischio.Adesso rossoneri primi a 9 punti insieme all’Atalanta.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Krunic (58′ Kessie), Tonali (58′ Bennacer); Saelemaekers, Brahim Diaz (70′ Hauge), Leao (83′ Maldini); Colombo (46′ Calhanoglu). All. Pioli

SPEZIA (4-3-3): Rafael; Sala, Erlic, Chabot, Marchizza; Pobega (77′ Mora), Ricci (59′ Acampora), Maggiore; Verde (59′ Agudelo), Galabinov (32′ Piccoli), Gyasi (77′ Bartolomei). All. Italiano

Ammoniti: Ricci, Gyasi, Calhanoglu