Serie A – Le gare delle 15.00: i risultati dei primi tempi

Dopo il lunch match domenicale di Serie A, che ha visto l’Atalanta continuare il suo magic moment e strapazzare il Cagliari, alle 15.00 la domenica calcistica continua con altre 3 gare in programma. Per il Parma, contro il Verona si tratta di un pronti-via. La squadra ducale, infatti si porta in vantaggio al primo minuto di gioco con Kurtic. Reti inviolate, invece, all’ intervallo per Benevento e Bologna. La gara dell’ Olimpico tra Lazio ed Inter, invece, vede gli ospiti in vantaggio con un gol di Lautaro Martinez alla mezz’ora di gioco. Di seguito i risultati dei primi tempi:

Parma – Verona 1-0 (1′ Kurtic)

Benevento – Bologna 0-0

Lazio – Inter 0-1 (30′ Lautaro Martinez)