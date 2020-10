Nel campionato di serie A femminile, in attesa del big-match Milan-Juventus, stadio “San Siro”, questa mattina l’Empoli Ladies vince sul campo del Pink Sport Bari per 0-3. In gol per le toscane di mister Spugna: De Rita, Polli, nel primo tempo e nel finale di gara Acuti. L’Empoli ha giocato in dieci per il doppio giallo ai danni di Bellucci.

La Redazione