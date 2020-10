SALERNITANA-NAPOLI (UNDER 16)- Vilardi bis e tre punti azzurri

Salernitana-Napoli: tra una settimana gli azzurrini faranno il loro esordio al “Kennedy” contro il Frosinone, mentre i granatini riposeranno.

“I derby non si giocano, si vincono..”

Se parliamo con i grandi campioni della Serie A che hanno avuto la fortuna di giocarli e vincerli tutti diranno la stessa frase. Non conta la categoria e la forza dell’avversario conta portare a casa i tre punti, figuriamoci se poi Salernitana-Napoli è la prima giornata del nuovo campionato dopo più di sei mesi dall’ultima gara ufficiale.

E allora ecco che il nuovo Napoli Under 16, guidato dal confermatissimo mister Giuseppe Bevilacqua, si presenta al cospetto dei cugini privo del portiere Turi e del difensore centrale D’Achille (prelevati dal Bari ma per i quali non sono arrivate le deleghe), oltre che dell’ex Paganese Riccio arrivato venerdì scorso all’ombra del Vesuvio. Anche i granatini dell’ottimo mister Pasquale Cerrato sono scesi in campo in una bella giornata soleggiata con l’obiettivo di rendere difficile la vita agli avversari, sulla carta più forte, approfittando anche dell’incognita condizione fisica (valida per entrambe le squadre ad onor del vero). CLICCA QUI PER FORMAZIONI UFFICIALI.

Nel primo tempo l’equilibrio viene rotto in favore degli azzurrini al 10′ da un bel cambio di gioco da sinistra verso destra di Attanasio bravo a pescare Vilardi che trafigge il portiere Allocca e mette il match in discesa.

La Salernitana, organizzata e ordinata in campo, dopo aver rischiato già in precedenza lo svantaggio, trova il pari dopo tre minuti con Cozzolino abile a sfruttare un assist con la difesa partenopea in bambola e convinta del fuorigioco. Nonostante il pallino del gioco sia nelle mani dei campani, la prima frazione termina sul punteggio di 1-1 e con una sensazione per il Napoli di aver sciupato un pochino troppo.

Nella ripresa al 2′ è Solmonte però a riportare i partenopei in vantaggio, il centravanti viene servito da Balestrieri e timbra il suo cartellino dimostrando quanto di buono si dica sul suo conto.

A un quarto d’ora dal termine è ancora Vilardi a infilarsi da destra e a chiudere i conti fissando il punteggio sul 3-1 e regalandosi all’esordio nel campionato Under 16 A e B una doppietta prestigiosa.

Ora tra sette giorni per i ragazzi di Bevilacqua testa al Frosinone, avversario insidioso e da prendere con le molle, in un girone che è sicuramente molto più difficile con l’inserimento di Fiorentina ed Empoli.

Articolo a cura di Marco Lepore