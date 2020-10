Domenica agonistica per il campionato Primavera 1 dove non sono mancate le sorprese. A cominciare dalla sconfitta casalinga dei campioni d’Italia dell’Atalanta contro l’Empoli per 2-4. Vittoria esterna della Roma contro la Fiorentina. Pari spettacolo tra Lazio e Bologna per 3-3.

Atalanta-Empoli 2-4

Fiorentina-Roma 2-3

Lazio-Bologna 3-3

A cura di Alessandro Sacco