Due nuove squadre italiane su Llorente, Luperto in uscita ma resta in serie A

Ufficiale il passaggio di Younes all’Eintracht Francoforte, prestito biennale con diritto di opzione per acquisto definitivo. La prima cessione che si è concretizzata, il direttore sportivo Giuntoli sta lavorando anche sulle altre. Per Ounas in pole position c’è il Cagliari, in corsa per l’attaccante francese anche Parma e Torino. Su Llorente oltre al club spagnolo dell’Elche si prospettano nuovamente varie soluzioni in Italia, tra le quali Bologna e Sampdoria. In uscita anche Luperto con Crotone e Genoa in pole position per l’acquisto del difensore centrale. Per Malcuit si è fatto nuovamente avanti il Parma ma il terzino francese dovrebbe restare. Fonte: Il Mattino