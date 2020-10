Napoli – La squadra non cambia idea: Non è prevista la partenza per Torino

Il Napoli non sembra aver cambiato idea. La squadra è ancora in isolamento per i contatti diretti dei giocatori con Zielinski ed Elmas, i due positivi al Covid. Non è prevista una partenza per Torino per giocare il match contro la Juve. Fonti del club azzurro, inoltre, ricordano che la trasferta sarebbe la perfetta replica del viaggio del Genoa verso il San Paolo una settimana fa, con due positivi lasciati a casa e un focolaio esploso nei giorni dopo la partita. Fonte: Gazzetta dello Sport