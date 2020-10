Napoli-Bakayoko, tutte le cifre dell’operazione

Il Napoli nella serata di ieri piazza l’ultimo colpo di mercato con Tiemouè Bakayoko con la formula del prestito secco a 2 milioni. Il calciatore ex Milan e Monaco percepirà un ingaggio da 3,5 milioni, mentre il Chelsea pagherà l’altra parte del suo stipendio. L’accelerata è arrivato nel pomeriggio quando si è trovata l’intesa con il giocatore e infine con la società londinese. Bakayoko nella giornata di domani sarà a Villa Stuart e poi firmerà il contratto. A fine stagione poi le società si metteranno d’accordo per trovare l’intesa sulla permanenza in maglia azzurra oppure no. Gattuso però è stato accontentato, avendo il giocatore forte sul piano fisico e che gli può dare più soluzioni sul piano fisico.

Fonte: CdS