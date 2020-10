Ministero della Salute: “Tutte le competenze sull’isolamento sono delle ASL”

Le questioni afferenti all’isolamento in caso di positività a Covid-19 rimangono in capo alle Asl. E sono quindi gestite a livello regionale. Lo sottolinea il Ministero della Salute. Anche in relazione alla decisione della Asl 1 di Napoli, di mettere in isolamento l’intera squadra del Napoli. In seguito ai casi positivi accertati fra i propri tesserati. Le Asl hanno, quindi, tutte le competenze in materia di isolamento fiduciario. Di gestione dei casi. E dei focolai. Nessuna di queste decisioni dipende dal Ministero della Salute.

Fonte: ANSA