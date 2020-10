Mercato – Il Napoli ha deciso, tutta la difesa resta in azzurro

Nessun passo avanti da parte del Psg, mancano ora solo due giorni alla fine del mercato e a meno di un blitz improvviso e veloce il difensore senegalese resterà in maglia azzurra. La valutazione è 80 milioni e nessuno si è fatto avanti in questi mesi su queste cifre e Koulibaly ha cominciato nel migliore dei modi la nuova stagione in maglia azzurra giocando alla grande sia contro il Parma che con il Genoa. Resterà Maksimovic, il difensore centrale serbo in scadenza di contratto: il West Ham non ha dato seguito all’interessamento fatto registrare in questa settimana. E resterà anche Hysaj, anche lui a scadenza di contratto nel 2021: si era fatto avanti un paio di giorni fa lo Spartak Mosca con un’offerta da 7 milioni ma il club azzurro l’ha rispedita al mittente. Il terzino albanese è considerato importante per il progetto tecnico di Gattuso e anche se non dovesse rinnovare resterebbe comunque fino alla scadenza del contratto.

Fonte: Il Mattino