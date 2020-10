Massimo Ugolini: “La decisione dell’Asl ha colto di sorpresa anche il Napoli”

In collegamento dal lungomare l’inviato di Sky Massimo Ugolini analizza la questione Juventus-Napoli e le possibili conseguenze per il club di De Laurentiis. “Il calcio Napoli, nel caso di sconfitta a tavolino, si muoverebbe per cercare di ribaltare la situazione. Per il resto la squadra resterà in isolamento nella giornata di oggi, tamponi nella giornata di domani e poi allenamento al San Paolo martedì. E’ chiaro che la decisione dell’Asl ha spiazzato anche il Napoli, stava per partire per Torino, perciò non è una vicenda semplice da risolvere”.

La Redazione