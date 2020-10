Lo Monaco (Consigliere FIGC): “Juventus-Napoli sarà rinviata”

Pietro Lo Monaco (consigliere FIGC) ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del caso spinoso legato alla super sfida dell’Allianz Stadium Juve-Napoli: “Tutte chiacchiere. Il regolamento parla chiaro. La Lega Calcio ha emesso il comunicato che Juve-Napoli si giocherà, però all’interno del protocollo dice che: a meno che non ci siano impedimenti per quanto riguarda la partita. Come nel caso degli azzurri, dove l’ASL della Regione Campania blocca la loro partenza per Torino. Juventus-Napoli sarà rinviata a data da destinarsi. La circolare del 2 ottobre della Lega Calcio parla chiaro. Il provvedimento dell’Asl è legittimo, la norma è chiara”.