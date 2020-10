La SSCN smentisce la notizia riguardante Gattuso: “E’ priva di fondamento”

Dopo la positività al Covid di Zielinski ed Elmas, i tamponi in casa Napoli sono frequenti. Oggi, con la squadra in isolamento fiduciario a Castelvolturno, l’argomento principale di discussione è stata la situazione “emergenziale” in casa azzurra e, in merito ad una voce che si era sparsa, riguardante mister Gattuso, la SSCN smentisce via social:

Si comunica che la notizia riguardo la positività di mister Gattuso al Covid-19 è priva di qualsiasi fondamento. Il gruppo squadra effettuerà i prossimi tamponi nella giornata di domani. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 4, 2020