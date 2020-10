Juventus-Napoli: 0-3 a tavolino?

Negli ambienti della Lega circola l’idea che De Laurentiis abbia forzato la mano. Nella giornata di venerdì sembra si sia prodigato per il rinvio della gara. Contattando le varie autorità. E lo stesso Agnelli. Dagli ipotizzabili dinieghi ricevuti, sarebbe scaturita la decisione di non far partire la squadra. Attraverso un comunicato ufficiale, il F.C. Juventus ha fatto sapere che si presenterà regolarmente. Se il Napoli non si presenterà, in base al nuovo regolamento, subirà lo 0-3 a tavolino. E sarà scontato il ricorso del Napoli. Che, secondo alcuni, sarebbe accoglibile. Considerato anche che ogni disposizione, in materia, possa essere applicata «fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità statali o locali». Quindi l’intervento dell’Asl toglierebbe responsabilità al club partenopeo. Secondo altri, si tratterebbe di una lettura superficiale. Quel passaggio sarebbe riferibile ad una situazione specifica. Cioè al fatto che un club abbia almeno 10 giocatori positivi. Ed abbia già usufruito del cosiddetto “jolly”, per il rinvio di una partita. Non sarebbe, pertanto, la situazione specifica in cui si trova il Napoli.

