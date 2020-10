Januzaj e quel talento un po’ perso: Ferguson rimase ammaliato da lui

LE QUALITÀ

Intanto è avvenuta la crescita calcistica. Il Manchester United lo prese dall’Anderlecht a 16 anni pagando 300 mila euro, Moyes lo fece esordire in prima squadra e lui segnò una doppietta contro il Sunderland dopo pochi giorni. Giggs, inoltre, gli consegnò la storica numero 11 e perfino Ferguson ne restò estasiato. «Januzaj è un giocatore magnificamente completo». Complimenti a pioggia, responsabilità consequenziali: Adnan non ha retto il peso dei Red Devils dispensando talento intermittente in giro per l’Europa, dal Borussia Dortmund alla Real Sociedad, dove è arrivato nel 2017. Come se non bastasse: tra le varie nazionali avrebbe potuto scegliere perfino l’Inghilterra in virtù del 5 anni trascorsi allo United. Fonte: Il Mattino