Ipotesi Play-Off sempre più attuale?

Nel Genoa altri 3 positivi. 1 giocatore nell’Atalanta, E pure 2 esponenti nello staff della Juventus. E’ evidente quanto risulti difficile il regolare completamento della stagione. Il calendario è già fitto di impegni. E ricollocare gare come Juve-Napoli, con annesse Coppe europee, è complicatissimo. Alla sola terza giornata di campionato. Non è pertanto casuale che sia riemersa l’ipotesi Playoff. E non solo dal solito fronte Figc (Gravina). Anche in Lega se ne cominciano le valutazioni. E, a breve, l’argomento verrà affrontato in Assemblea. Forse già in quella di venerdì prossimo. Ammesso che i club riescano a trovare un’intesa sulla costituenda media-company. Al momento si continua a litigare. Come è avvenuto anche in una riunione informale tenutasi venerdì tra 14 società medio-piccole. Senza milanesi, romane, Juve e Fiorentina.

