Il Ministro Speranza: “E’ già deciso che Juve/Napoli non si giocherà”

Dopo aver dovuto, ancora una volta, specificare che“Dipendono dalle Asl e sono quindi gestite a livello regionale tutte le questioni relative all’isolamento in caso di positività a Covid-19. Le Asl hanno tutte le competenze in materia di isolamento fiduciario e di gestione dei casi e dei focolai. Nessuna di queste decisioni dipende dal Ministero della Salute”, il caso di Juventus-Napoli arriva sul tavolo di Roberto Speranza. Il Ministro, ospite della trasmissione “Mezz’ora in più” su Rai 3, ha detto la sua in merito alla partita: “E’ già deciso che Juve-Napoli non si giocherà. Ma parliamo troppo di calcio. Lo dico con rispetto anche nei confronti di un pezzo di economia del Paese: so che intorno al calcio ci sono interessi e tante persone che vanno rispettate. Le cose importanti in questo momento però sono altre“.

Il campionato è a rischio dopo la confusione delle ultime ore? “Il Cts in tutta sicurezza ha disposto delle norme che consentono al campionato di andare avanti“.