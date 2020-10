Fiorentina-Callejon, non c’è fretta

In attesa di conoscere la questione di Federico Chiesa, piace sempre alla Juventus, la Fiorentina si sta muovendo in questione del reparto offensivo, compreso il ruolo dell’esterno d’attacco. Su Josè Maria Callejon non c’è fretta nel chiudere la trattativa, visto che lo spagnolo è un parametro zero, quindi non ci sarebbero problemi nel portarlo in maglia azzurra. Complessa la questione Milik, visto che è partito da ieri in Polonia, avendo avuto contatti con Elmas e Zielinski, con isolamento fiduciario.

Fonte: Corriere dello Sport