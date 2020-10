CESSIONI – Aggiornamenti su Milik, Ounas, Ciciretti e Luperto

In attesa delle visite mediche e poi la firma di Bakayoko, il Napoli cerca anche di cedere gli elementi della rosa nelle ultime 24 ore. Certa quella di Younes che da ieri è un nuovo calciatore dell’Eintracht Francoforte prestito biennale, a favore dei tedeschi, con diritto di riscatto. Per il resto gli altri da edere sono: Ounas, richiesto dal Torino. Malcuit piace al Parma e alla Sampdoria. Luperto conteso da Genoa e Crotone e Ciciretti dal Chievo Verona e Spal. Il caso più spinoso è Milik, il bomber polacco ha già detto di no al Tottenham e al Valencia. Ci sono la Fiorentina e il Psg, ma a meno di colpi di scena alla fine resterà in maglia azzurra. Anzi sarà in isolamento in Polonia per 14 giorni, per la seria oltre il danno e la beffa.

Fonte: Corriere dello Sport