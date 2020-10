Cavani verso il Sì alla Premier: Tra i due litiganti il terzo gode

MANCHESTER (INGHILTERRA) – Dovrebbe chiudersi a breve la lunga telenovela che ha visto protagonista Edinson Cavani. Liberato a parametro zero dal Psg l’ex Napoli dapprima era in procinto di accasarsi al Benfica. Saltato l’accordo con i portoghesi l’urugagio sembrava vicino all‘Atletico Madrid ma i Colchoneros alla fine hanno virato su Suarez. Nelle ultime ore il 33enne avrebbe trovato un accordo con il Manchester United. Secondo quanto riportato da L’Equipe, le due parti si sono accordate sabato e la firma sul contratto dovrebbe arrivare domenica. Cavani, inoltre, giocherà nuovamente al Parco dei Principi in quanto Red Devils e Psg si sfideranno nella fase a gironi di Champions League. Fonte: CdS