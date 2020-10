La mancata partenza del Napoli a Torino, ha creato non poco scompenso nel mondo del calcio tra contestazioni e carte bollate. Il collega di Radio Kiss Kiss Carlo Alvino aggiorna su twitter. “Ritiro forzato per il Napoli. La Regione Campania (asl) è irremovibile “tutti in isolamento fiduciario”. Già da stasera o al massimo domattina i calciatori saranno a Castelvolturno per potersi allenare e ci resteranno per due settimane”.

La Redazione