Carlo Alvino: “Juventus-Napoli. Vi spiego che cosa accadrà nei prossimi giorni”

La vicenda Juventus-Napoli, con la mancata partenza degli azzurri, attraverso la disposizione di Asl e Regione Campania, sta creando il caos nel mondo del calcio. Il twitter di Carlo Alvino spiega come stanno le cose. “C’è una sola certezza. Non ci affatichiamo a produrre documenti a sostegno di una o dell’altra tesi. Il Napoli domani non parte e la gara non si giocherà. Poi, se si trova un accordo tra gli azzurri la Lega e la Juve, bene, altrimenti sarà 3-0 a tavolino e conseguente ricorso”.

La Redazione