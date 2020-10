Il Vigorito non ospiterà l’Italia: Cambiano le sedi degli incontri

A causa delle limitazioni per il Covid-19 Benevento ha perso due partite delle nazionali. Dopo la Under 21 (spostata a Pisa la gara programmata al Vigorito, contro la Repubblica d’Irlanda). Anche la squadra di Roberto Mancini non giocherà nel capoluogo sannita l’amichevole contro l’Estonia che era stata programmata novembre. La Figc ha comunicato ieri il cambio di sede, deciso per contenere gli spostamenti della Nazionale che sarà in ritiro presso il centro tecnico di Firenze. «La Figc e le federazioni calcistiche di Estonia e Polonia, d’intesa con Uefa, hanno concordato lo spostamento dell‘amichevole Italia-Estonia (11 novembre) da Benevento a Firenze. E del match valido per la Nations League Italia-Polonia (15 novembre) da Roma a Reggio Emilia», si legge nella nota diffusa da via Allegri. Fonte: Il Mattino