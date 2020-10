Bellinazzo: “Juve-Napoli? Mi auguro che qualcuno si svegli”

Il giornalista Marco Bellinazzo ha commentato tramite il proprio profilo Twitter la situazione legata alla sfida dell’Allianz Juventus-Napoli: “L’Asl 1 di Napoli che ha competenza giuridica in materia di covid e isolamenti riconosciuta anche da ministero della salute ha ribadito pochi minuti fa il divieto di trasferta per il Napoli. Il Napoli ha appena chiesto di nuovo alla FIGC e alla Serie A il rinvio di Juventus-Napoli. Mi auguro che in Serie A qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione. Con sola Juve che scende in campo per lo 0-3 nel mese in cui si farà il bando per i diritti tv esteri 2021/24. Altro che fondi di private equity, qui urge Buon senso. L’intervento dell’Asl impone obbligo giuridicamente “superiore” di isolamento e mette atleti nelle condizioni se viaggiassero di commettere un reato. Ieri è successo in Juventus-Napoli e Potenza-Palermo in C. Ciò crea i precedenti per bloccare qualunque match a tutela salute”.