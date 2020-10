Euroavversario Napoli: Conosciamo meglio l’AZ Alkmaar

L’AZ Alkmaar sarà uno degli avversari del Napoli nel girone di Europa League. Gli olandesi la scorsa stagione sono arrivati a pari merito con l’Ajax (56 punti) e il campionato è stato fermato alla 26^ giornata (Solo Ajax, AZ, Feyenoord e Utrecht ne hanno disputate 25. Il campionato è stato cancellato, motivo per cui la Federazione Olandese ha consegnato alla UEFA la lista delle partecipanti alle coppe europee congelando la classifica con i Lancieri primi per la differenza reti. L’AZ ha presentato ricorso ma nulla da fare.

Fino a quando è stato possibile giocare l’anno scorso il capocannoniere della Eredivisie era Cyriel Dessers (15 reti a pari merito con Steven Berghuis). Dessers in totale la passata stagione ha messo a segno 18 reti, mentre quest’anno in 5 presenze ha già timbrato il cartellino 2 volte. Un altro giocatore da tenere d’occhio è Oussama Idrissi: 17 reti e 10 assist in 41 presenze la passata stagione. Con l’AZ Idrissi è sceso in campo 98 volte in totale segnando 49 reti e mettendo a segno ben 32 assist.