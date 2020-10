Assenza azzurra alla Stadium: altra penalità oltre lo 0-3

Dello 0-3 che rischia il Napoli per non essere presente allo Stadium per disputare la gara contro la Juventus si è detto in abbondanza, ma bisogna aggiungere, e questo forse non è noto ai più, che la squadra azzurra rischia un’ulteriore penalità. Può subire una penalizzazione di un punto in classifica. A stabilirlo è l’articolo 10 del Codice di Giustizia sportiva, comma 4: «La violazione delle norme federali che stabiliscono l’obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione di cui al comma 1 e la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica». Qualcuno potrebbe dire: “oltre il danno, la beffa!”

