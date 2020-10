Ancelotti è nella storia dell’Everton: Ecco il suo primato

Carlo Ancelotti è nella storia dell’Everton. Gli sono bastate quattro partite di Premier League, le prime di questo avvio di campionato, e tre di Carabao Cup, per scrivere il suo nome nella leggenda dei Toffees: è il primo allenatore in tutta la storia del club a vincere le prime 7 partite della stagione. In Premier è primo a punteggio pieno con 12 punti, anche il Brighton non regge l’onda d’urto dell’Everton, trascinato da un super James Rodriguez. L’ex Real Madrid firma una doppietta, si fa trovare al posto giusto al momento giusto in area e al 52′ e poi al 70′ mette dentro due gol. Il poker lo completano Calvert-Lewin (16′), riscopertosi bomber con Ancelotti, e Yerry Mina (47′) per il 4-2 finale. Per il Brighton a segno Maupay e Bissouma. Fonte: CdS