A 21 persone della SSC Napoli notificato il provvedimento di isolamento fiduciario

È partito dalla Asl Napoli nord dunque, e condiviso dalla Asl Napoli 1, il provvedimento notificato a 21 persone della Società sportiva Calcio Napoli e al settore sanitario della società in cui viene comunicato che i contatti stretti del calciatore «dovranno osservare e rispettare, anche alla luce dell’attuale andamento epidemiologico di Covid-19 – rispetto al quale è in corso la massima attenzione per contenere la diffusione del contagio e nell’interesse generale della salute collettiva – l’isolamento fiduciario per 14 giorni». I 14 giorni sono contati a partire dal 1 ottobre, data dell’ultima esposizione con Zielinski. La Asl metropolitana ha anche chiesto conto del domicilio presso il quale il calciatore trascorrerà il periodo di isolamento per consentire di avviare le azioni di sorveglianza sanitaria. In pratica una telefonata al giorno per assicurarsi che non compaiano sintomi.

Analoga procedura è stata seguita per Elmas, di cui si è avuto ieri l’esito positivo del tampone effettuato al Policlinico. Elmas però abita a Napoli e i suoi contatti stretti sono sovrapposti a quelli di Zielinski per quanto concerne il Napoli. Fonte: IL Mattino