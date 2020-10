0-3 a tavolino: il Napoli può fare ricorso e vincerlo, ADL doveva adeguarsi

Il Ministro Speranza ha ribadito che la gara non si giocherà, ma si attende la decisione definitiva della Lega in merito a Juve-Napoli. L’edizione online di Repubblica parla dell’eventualità che venga decretata la sconfitta del Napoli a tavolino. Si legge: “Se anche avesse lo 0-3 a tavolino, potrebbe fare ricorso e potrebbe vincerlo perché nelle regole stabilite nei giorni scorsi dalla Lega c’è scritto: “Fatti salvi i provvedimenti delle autorità statali e locali”. L’incontro verrebbe recuperato a gennaio. Il Ministero della Salute avrebbe chiarito che su isolamento decidono le Asl. In questo caso, De Laurentiis non poteva che adeguarsi”