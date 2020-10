Zazzaroni: “Ho il sospetto che il Napoli stasera non partirà per Torino”

Il Direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, intervento a Radio Deejay parla della situazione contagi in casa Napoli verso la sfida contro la Juventus: “Ho il sospetto che il Napoli questa sera non partirà per Torino. Visto il comportamento di De Laurentiis ieri con le telefonate ad Agnelli, alla Protezione Civile e l’ASL. Ho il terrore che non voglia far partire il Napoli per la partita di domani sera. Naturalmente dovremo conoscere prima il risultato dei tamponi che potrebbe arrivare intorno alle ore 16″.