Tutto fatto per Younes, tante richieste per Llorente e Ounas

Tutto fatto per il trasferimento di Younes all’Eintracht Francoforte, operazione chiusa con la formula del prestito biennale (2 milioni) con riscatto nel 2022 a una cifra ancora da fissare. Un’uscita che sarà seguita da altre, Llorente può accasarsi all’Elche in Spagna ma per lui ci sono anche diverse soluzioni in Italia come Sampdoria e Spezia. Ounas tra Verona, al momento più avanti, Torino e Cagliari. Fonte: Il Mattino