Sono giorni decisivi per il mercato del Napoli, in entrata con la vicenda Bakayoko, ma anche in uscita per alleggerire la rosa. Il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà aggiorna su twitter. “Llorente rivaluta soluzioni italiane: contatti a sorpresa con Bologna e Samp. Più defilato il Benevento“.