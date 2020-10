Il Napoli, in attesa di avere notizie per quanto riguarda dal Chelsea per Bakayoko, cerca anche di effettuare cessioni per snellire la rosa. Amin Younes in mattinata è arrivato in Germania ed ha raggiunto l’intesa con l’Eintracht Francoforte, prestito biennale, tutto a favore del club tedesco. Manca solo la firma sul contratto, ma ormai ci siamo.

Fonte: gianlucadimarzio.com