SKY – Domani quarto giro di tamponi e nel pomeriggio i risultati

Da Castel Volturno il giornalista di Sky Massimo Ugolini aggiorna sul momento dei partenopei in vista della gara di domani sera a Torino. “Oggi c’è stato il terzo giro di tamponi in casa Napoli e solo all’ultimo si è scoperto che dei 4 membri non era altro che Elmas. Questa defezione cambierà le carte in casa azzurra, per il modulo da schierare contro la Juventus. Potrebbe essere il 4-3-3 o il 4-2-3-1. La squadra partirà stasera a Torino, poi domani mattina nuovo giro di tamponi e nel pomeriggio i risultati”.

La Redazione