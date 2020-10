Serie B – Solo la Reggina difende fortino, bene Reggiana Frosinone e Lecce

Ore 16:15

Ascoli-Lecce 0-2 Mancosu (L) 54′, Henderson (L) 66′

Empoli-Monza 0-0

Entella-Reggiana 0-2 Mazzocchi (R) 43′, Varone (R) rig. 88′

Reggina-Pescara 3-1 Liotti (R) 23′ 27′, Menez (R) 44′, Maistro (P) 70′

SPAL-Cosenza 1-1 Salamon (S) 48′, Tiritello (C) 94′

Venezia-Frosinone 0-2 Novakovich (F) 58′, Szyminsi (F) 71′

Ascoli-Lecce. Primo sussulto al 9′ col tiro di prima intenzione col mancino di Chiricò ma Gabriel si dimostra provvidenziale, al 19′ Henderson calcia dall’interno dell’area ma Avlonitis respinge in angolo. Al 32′ Majer si avventa su un pallone vagante in area mancando lo specchio di poco così al duplice fischio si va a riposo sullo 0-0. Nella seconda frazione Mancosu porta avanti i leccesi con un preciso destro dall’interno dell’area, al 66′ Henderson raddoppia le marcature con un preciso destro a fil di palo in area. Nel finale non arriva la reazione bianconera così al triplice fischio il Lecce espugna il Del Duca.

Empoli-Monza. Dopo una lunga fase di studio la prima occasione arriva al 24′ col tiro a botta sicura dall’interno dell’area di Colpani ma il giocatore ospite viene murato in extremis, al 33′ Gytkjaer da due passi si divora il vantaggio col piattone così al duplice fischio si va a riposo senza reti. Nella ripresa Bandinelli ci prova da posizione defilata ma Lamanna blocca, al 75′ Boateng intercetta palla fuori area e calcia mancando il bersaglio non di molto così al triplice fischio al Castellani la sfida termina 0-0.

Entella-Reggiana. Primo brivido al 16′ col tentativo di Sandri dal cuore dell’area ma Cerofolini respinge in volo, al 23′ Morosini controlla dai 20 metri e calcia sfiorando il palo. Al 27′ sul cross di Radrezza la sfera arriva a Mazzocchi che di testa manca la porta di un niente, nel finale di tempo Mazzocchi porta avanti gli ospiti con un preciso colpo di testa che manda tutti negli spogliatoi. Nella ripresa Zampano cerca il raddoppio con una splendida rovesciata alta di poco, al 55′ Morosini ci prova col destro sugli sviluppi di un contropiede centrando la traversa. Nel finale prima Poli di testa da due passi si divora il pareggio e poi Varone dal dischetto firma il 2-0 ospite che chiude il match.

Reggina-Pescara. La prima emozione arriva al 17′ quando l’arbitro assegna un rigore al Delfino ma Galano calcia contro il palo, al 23′ Liotti porta in vantaggio i calabresi con un facile tap-in dopo l’azione insistita di Denis. Al 27′ il 94 di casa concede il bis con un altro tap-in ma stavolta di testa dopo la traversa colpita da Menez, nel finale id tempo l’ex Milan si riscatta siglando il tris con un preciso destro nell’angolino che manda tutti a riposo sul 3-0 calabrese. Nei secondi 45 minuti la Reggina amministra il vantaggio facendo girar palla, al 70′ Maistro prova a rendere meno amara la sconfitta ma al triplice fischio la sfida si chiude sul punteggio di 3-1

SPAL-Cosenza. Al 19′ arriva la prima palla-goal col tentativo al volo di Paloschi a lato di pochissimo, al 26′ Carretta ci prova direttamente da calcio d’angolo ma Berisha respinge. Al 34′ Esposito si accentra e col sinistro a giro manca il vantaggio di un soffio così al duplice fischio si va a riposo a reti ancora inviolate. Nel secondo tempo arriva il vantaggio spallino con l’incornata di Salamon sugli sviluppi di un corner, al 77′ Siaudone cerca il pareggio con missile a lato di pochissimo. Nel recupero Andrea Tiritello firma il pareggio dei Lupi chiudendo così la sfida del Mazza sull’1-1.

Venezia-Frosinone. Squadre molto chiuse nei primi minuti di gioco, la prima vera occasione arriva al 29′ con la girata di Capello sul cross di Maleh ma Bardi salva i suoi con un super riflesso. Passa un minuto e Taugourdeau direttamente da calcio d’angoli impegna seriamente il portiere ciociaro chiudendo i primi 45 minuti senza goal. Nella seconda frazione i laziali sbloccano il punteggio con la zampata dall’interno dell’area di Novakovich sfruttando l’assist di Rodhen, al 71′ il Frosinone raddoppia col preciso colpo di testa di Szyminski così al triplice fischio la sfida termina con la vittoria ospite.

Classifica Provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in meno

Reggina 4-Salernitana 4-Reggiana 4-Empoli 4-Lecce 4-Cittadella 3-Frosinone 3-Venezia 3-SPAL 2-Cosenza 2-Monza 2-Pisa 1-Brescia 1–Pordenone 1-Chievo 1-Pescara 1-Ascoli 1-Entella 1-Vicenza 0–Cremonese 0-

A cura di Emilio Quintieri