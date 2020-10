Serie B – Chievo-Salernitana: Vittoria campana, a segno l’ex Napoli Tutino

Ore 14:15

Chievo-Salernitana 1-2 Mogos (C) 24′, Tutino (S) 34′, Djuric (S) 64′

CHIEVO (4-4-2): Seculin, Mogos, Leverbe, Rigione, Renzetti, Bertagnoli (Canotto 46′), Palmiero (Zuelli 77′), Obi, Garritano (Morsay 77′), Fabbro (Pucciarelli 77′), Djordjevic (De Luca 67′). A disposizione: Confente, Pavlev, Illanes, Cotali, Colley, Morsay, Metika, Zuelli, Pucciarelli, Canotto, De Luca, Grubac. Allenatore: Aglietti.

SALERNITANA (4-4-2): Belec, Casasola, Aya, Gyomber, Lopez, Kupisz (Curcio 91′), Schiavone (Capezzi 57′), Di Tacchio, Cicerelli (Veseli 81′), Djuric (Gondo 81′), Tutino (Lombardi 91′). A disposizione: Russo, Curcio, Veseli, Bogdan, Iannoni, Capezzi, Giannetti, Gondo, Lombardi. Allenatore: Castori.

Arbitro: Massimi.

Ammoniti: Mogoc (C) 20′, Lopez (S) 20′, Rigione (C) 90′, Aya (S) 90′.

Espulso: Obi (C) 96′.

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 7′.

Primo tempo. Dopo un’iniziale fase di studio la sfida si sblocca al 24’con Mogos che anticipa Belec in uscita e deposita in rete, al 34′ arriva il pareggio campano con l’ex Napoli Tutino che protegge palla in area e col destro fulmina Secuilin chiudendo i primi 45 minuti in parità.

Secondo tempo. Nella ripresa arriva il sorpasso salernitano col preciso colpo di testa nell’angolino di Djuric, al 76′ Capezzi ci prova dal limite calciando a botta sicura ma la sfera sbatte contro il palo. Nel finale il Chievo resta in 10 per l’espulsione di Obi così la Salernitana al triplice fischio può festeggiare la vittoria.

Classifica Provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Salernitana 4-Cittadella 3-Empoli 3-Venezia 3-Pisa 1-Reggiana 1-Ascoli 1-Brescia 1-Reggina 1-Chievo 1-Cosenza 1-Entella 1-Lecce 1-Monza 1-Pescara 1-Pordenone 1-SPAL 1-Vicenza 0-Cremonese 0-Frosinone 0

A cura di Emilio Quintieri