Serie A – Udinese-Roma: Pedro regala la vittoria ai giallorossi

Udinese-Roma 0-1 Pedro (R) 55′

UDINESE (3-5-2): Musso, Becao (Coulibaly 86′), Samir, De Maio, Ter Avest (Molina 62′), Pereyra, De Paul, Arslan (Forestieri 63′), Ouwejan, Lasagna, Okaka. A disposizione: Nicolas, Gasparini, Ballarini, Battistella, Coulibaly, Forestieri, Micin, Molina, Nestorovski, Palumbo, Prodl, Zeegelaar. Allenatore: Gotti.

ROMA (3-4-2-1): Mirante, Kumbulla, Ibanez, Mancini, Spinazzola, Santon, Veretout, Pellegrini (Kluivert 83′), Mkhitaryan (Perez 71′), Pedro (Cristante 83′), Dzeko (Villar del Fraile 94′). A disposizione: Pau Lopez, Olsen, Antonucci, Calafiori, Cristante, Diawara, Kluivert, Peres, Perez, Villar del Fraile. Allenatore: Fonseca.

Arbitro: Abisso.

Ammoniti: Okaka (U) 79′

Note: recupero p.t. 0′, recupero s.t. 5′.

Primo tempo. La prima occasione arriva al 19′ con Spinazzola che dalla sinistra crossa per la testa di Pedro ma Musso blocca la sfera, al 21′ Lasagna calcia il sinistro e calcia di potenza ma Mirante respinge. Sul capovolgimento di fronte Dzeko si presenta solo davanti al portiere ma spreca tutto calciando sopra la traversa, al 36′ Mkhitaryan calcia a giro col destro da fuori area ma Musso blocca a terra. Sul capovolgimento di fronte Lasagna servito in area ci prova in spaccata mancando il goal di poco. Al 43′ Lasagna scatta sul filo del fuorigioco e si presenta solo davanti al portiere ma Mirante lo ipnotizza così al duplice fischio si va a riposo sullo 0-0.

Secondo tempo. Nella ripresa Pedro riceve palla dal limite e calcia col mancino ma la sfera dopo una deviazione spiazza Musso ed esce di un soffio, al 55′ arriva il vantaggio giallorosso col missile di Pedro che da fuori area esplode un destro che bacia la parte interna del palo e si insacca. Al 60′ Mhkitaryan batte Musso con lo scavetto ma Abisso annulla per offside, al 69′ Okaka si presenta in area e calcia col destro sfiorando il palo. Passano 3 minuti e il neo entrato Forestieri calcia di potenza col destro ma Mirante respinge in angolo, nel finale l’Udinese cerca il pareggio ma al triplice fischio la Roma conquista la vittoria.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre scese in campo

Sassuolo 7-Napoli 6-Milan 6-Verona 6-Juventus 4-Roma 4-Genoa 3*-Sampdoria 3-Inter 3*-Lazio 3*-Atalanta 3*-Benevento 3*-Fiorentina 3-Bologna 3-Cagliari 1-Spezia 0*-Udinese 0*-Torino 0*-Parma 0-Crotone 0

*Una gara da recuperare

A cura di Emilio Quintieri