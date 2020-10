SERIE A FEMMINILE – Primo punto in campionato del Napoli di Marino

Dopo la sosta per gli impegni dell’Italia e dal turno di Coppa Italia, il Napoli femminile torna in campionato dove ha affrontato l’Inter di Sorbi ed è stata una partita molto equilibrato. Inizio a tinte nerazzurre che partono forte e passano con Bartanova su azione da calcio d’angolo. Ad inizio riprese le azzurre, sfiorano più volte il pareggio con Oliviero, Errico e il palo di Huchet. L’1-1 arriva con l’ex Empoli Ladies Jenny Hjohlman, poi vicine alla rete del vantaggio con Deppy che coglie la traversa. L‘Inter però non si arrende e tenta il forcing finale, gara equilibrata e risultato in parità. Segnali incoraggianti per la squadra di Marino che sfiora il successo ma pareggia con carattere. Prossimo turno in trasferta sul campo della Florentia.

La Redazione