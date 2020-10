SERIE A FEMMINILE – Colpo a Firenze per il Sassuolo, vittoria casalinga per l’A.s. Roma

Sabato di campionato di serie A femminile dove si sono giocate tre partite, in attesa di Milan-Juventus che si disputerà lunedì alle ore 20,30. Pari tra il Napoli e l’Inter per 1-1, vittoria casalinga dell’A.s. Roma contro l’Hellas Verona femminile per 2-0, infine colpo esterno a Firenze del Sassuolo per 1-3, mattatrice della sfida Dubcova con una doppietta.

Napoli-Inter 1-1

A.s. Roma-Hellas Verona 2-0

Fiorentina-Sassuolo 1-3

A cura di Alessandro Sacco