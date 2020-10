Serie A 3° giornata :Poker del Sassuolo sul Crotone!

Serie A 3° giornata,Sassuolo-Crotone:

Prima occasione della gara è del Crotone con Cigarini con un tiro dalla distanza , ma il pallone va alto sopra la traversa.I padroni di casa rispondono e vanno in rete con Berardi.Il capitano neroverde mette la palla all’angolino su assist di Defrel .Ancora Cigarini che ci prova da lontano ma Consigli è attento e para facile.Crotone che ci prova con Vulic che tira di prima , ma Consigli con le gambe nega il gol.Ancora una volta Consigli protagonista sul finire del primo tempo che neutralizza la conclusione di Messias.Nella ripresa gli uomini di Stroppa trovano il gol del pari su rigore.Dal dischetto Simy spiazza il portiere.Poco dopo il rigore viene fischietto per il Sassuolo dopo intervento VAR.Caputo tira all’angolino basso e riporta i suoi in vantaggio .Berardi prova chiudere i conti ma la sua conclusione è neutralizzata da un difensore avversario.Nel finale di gara Caputo firma il 3-1 .L’attaccante si trova uno contro uno col portiere e con un piccolo pallonetto insacca in rete chiudendo il match.Nel recupero trova gloria anche Loacatelli che si ritrova la palla in area e manda la palla in rete per il definitivo 4-1.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur (53′ Kyriakopoulos), Chiriches (34′ Ayhan), Ferrari, Toljan; Bourabia (53′ Obiang), Locatelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo. All. De Zerbi

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Molina, Cigarini (77′ Dragus), Vulic (77′ Gomelt), Reca; Messias, Simy. All. Stroppa



Ammoniti: Chiriches (S), Simy (C), Magallan (C), Cigarini (C), Kyriakopoulos (S), Stroppa (all. C)