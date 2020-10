Rozman (Rijeka): “EL? Mai sconfitti prima di entrare in campo”

La Cenerentola del Gruppo F resta invece il Rijeka di Simon Rozman: «Se vieni sorteggiato in un girone come questo, vuol dire che sei una squadra importante. Abbiamo ottenuto un grande risultato arrivando fin qui. Sono felice per quanti potranno godersi queste partite europee con squadre così forti che verranno a casa nostra. Ci saranno grandi partite e non saremo mai sconfitti prima di entrare in campo», ha concluso il croato. Fonte: Il Mattino