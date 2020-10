Alguacil (Real Sociedad): “Napoli? Squadra con grandi calciatori”

Arrivano le prime impressioni delle tre squadre avversarie del Napoli nel girone europeo. Il primo a commentare il sorteggio è stato Imanol Alguacil, guida della Real Sociedad: «Il Napoli è una squadra forte con grandi calciatori. È un rivale importante e mi piace come squadra. L’AZ è una squadra giovane che punta molto sul gruppo e ci assomiglia. Il Rijeka lo conosco di meno» ha detto in conferenza. «Non potevamo decidere noi il sorteggio ma siamo stati fortunati perché sono tutte trasferte agevoli. In Europa non è facile vincere contro nessuno, ma all’Europa League ci penseremo quando sarà il momento. Ora testa alla Liga». Fonte: Il Mattino