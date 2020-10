Play off? L’ostacolo da superare è quello dei broadcaster

Sul tavolo i play off dei quali Gravina e la Figc parlano da mesi. In via Rosellini questa formula era sempre stata osteggiata, ma negli ultimi giorni è stata analizzata e sono stati addirittura ipotizzati due modelli di play off che prevedono 2-3 fasi. Perché? Ai broadcaster sono stati venduti i diritti di 380 partite e disputare i play off al termine del girone d’andata porterebbe a un taglio troppo netto del numero totale dei match. Mettere d’accordo le società sulla formula sarà complicato, ma un piano d’emergenza sarà messo a punto. Fonte: CdS