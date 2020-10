Pià:”Merito di Gattuso se si è ritrovato Lozano”

Le parole di Inacio Pià , ex attaccante azzurro , sulla sfida di domani sera tra Juventus e Napoli:

“Sarà davvero una bella sfida , con un Napoli che non ha subito gol e ha fatto tanti gol e con la Juventus che parte ogni anno favorita per lo scudetto. Gattuso ha fatto davvero un ottimo lavoro.Merito suo se si è ritrovato Lozano facendogli tornare il sorriso.E’ un giocatore che da il meglio quando sente la fiducia dal gruppo.Mancherà Zielinski ma fortunatamente gli azzurri possono contare su alternative come Demme e Lobotka.Sul mercato si fa insistente il nome di Bakayoko.E’ un giocatore con carisma e forza fisica.Con lui il Napoli può avere quella forza in più per lottare per lo scudetto”.