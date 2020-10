Per Bakayoko al Napoli, si attenderà la risposta del Chelsea

Il mercato in entrata del Napoli potrebbe non essere terminato, visto che in queste ore si tenterà il colpo a centrocampo per Bakayoko. Gattuso lo ha avuto quando allenava il Milan ed è stata una sua richiesta al club azzurro. C’è già il sì del mediano francese alla società di De Laurentiis, adesso c’è da attendere la risposta del Chelsea. Il nodo è la formula prestito secco o con diritto di riscatto e nella giornata di oggi ci sarà la risposta definitiva. Sarebbe un finale di mercato con il botto con Bakayoko e la permanenza ormai quasi ad un passo di Koulibaly.

Fonte: CdS