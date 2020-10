NAPOLI – Versante cessioni: Younes è già a Francoforte, in Germania, casa sua, e ha firmato con l’Eintracht, mentre Milik resta in attesa: Fiorentina e Psg si sono fatti vivi, ma per poterlo cedere in prestito dovrà innanzitutto rinnovare con il club azzurro. Cosa che dovrebbe accadere nelle prossime ore: o almeno è quello che spera la società, considerando il pericolo concreto di chiudere la vicenda a parametro zero. Fonte: CdS