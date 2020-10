Juve-Napoli, le probabili formazioni secondo La Gazzetta dello Sport

Domani sera alle 20.45 allo Stadium riflettori accesi per il big-match Juventus-Napoli, i due amici Pirlo e Gattuso si affrontano per la prima volta da allenatori. Secondo la Gazzatta dello Sport nel Napoli vista l’assenza di Piotr Zielinski risultato positico al Covid19, ci sarà Demme in coppia con Fabian Ruiz nel 4-2-3-1. In difesa spazio ad Hysaj sulla corsia sinistra, davanti Elmas candidato a sostituire il capitano Lorenzo Insigne con Mertens e Lozano alle spalle di Osimhen. Nella Juventus 3-4-1-2 con Ramsey alle spalle di Kulusevski e Ronaldo, in mezzo al campo invece ci dovrebbe essere Arthur in coppia con Bentancur.