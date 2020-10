(Grafico) Rijeka, squadra coperta e ripartenze. Queste le armi dei croati

La cenerentola del girone sono i croati del Rijeka che il tecnico Simon Rozman sprona così: «Essere in questo gruppo vuol dire essere diventati importanti. L’Europa League è un traguardo che abbiamo meritato, sono felice per i nostri tifosi. Vivremo gare importanti e non entreremo mai sconfitti prima di entrare in campo» le sue parole.

La compagine croata gioca con il 5-3-2, molto coperto, pronto a giocare di rimessa e le punte sono Kulenovic e Andrijasevic. A centrocampo Lonkar, Pavicic e Cerin, squadra che punterà ad essere la mina vagante, pronta a giocarsela al meglio in casa e in trasferta.

Così la formazione base:

Fonte: CdS